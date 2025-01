Carburanti alle stelle: benzina e diesel in rialzo, rincari record anche sulle bollette

Prosegue senza sosta l’aumento dei prezzi dei carburanti, con rincari che stanno mettendo a dura prova i consumatori. A lanciare l'allarme è Ferconsumatori di Rimini. In provincia di Rimini, la benzina ha raggiunto una media di 1,80 euro al litro per il self-service, mentre il diesel ha superato quota 1,72 euro al litro. Sulle autostrade, i prezzi salgono ulteriormente: la benzina si attesta a 1,90 euro/litro e il gasolio a 1,82 euro/litro, livelli che non si vedevano da agosto 2024.

La situazione si complica ulteriormente a causa degli aumenti delle bollette di energia elettrica e gas, con rincari stimati tra il +20% e il +30%, che rischiano di trascinare le famiglie e l’intera economia verso una nuova crisi.

Il Governo, nonostante le promesse elettorali di intervento sulle accise, rimane fermo, e le ipotesi attuali su un riallineamento delle accise (con l’aumento del diesel e il taglio della benzina di 1 centesimo) rischiano di aggravare ulteriormente i costi per i cittadini. Federconsumatori Rimini ricorda che l’IVA viene applicata anche sulle accise, amplificando il peso sui consumatori.

Per evitare un’ulteriore stangata, è necessario agire con urgenza, introducendo un’accisa mobile efficace ed eliminando l’IVA sulle accise, considerata una doppia tassazione iniqua; Monitorare e contrastare fenomeni speculativi.