Carburanti, San Marino proroga i sostegni fino al 31 ottobre

Nuova fiammata dei prezzi dei carburanti in Italia, soprattutto per il gasolio, che sulla rete stradale arriva in media a 2 euro e 36 centesimi al litro. La benzina si attesta invece intorno ai 2 euro e 16 centesimi. In autostrada si sale ulteriormente: 2 euro e 44 centesimi per il diesel e 2 euro e 25 per la benzina.

L’aumento arriva anche per effetto del dimezzamento del taglio delle accise sul diesel. Da lunedì, intanto, Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro per il gasolio e di 1,99 per la benzina, con possibilità di proroga fino a fine anno. San Marino, intanto, con il decreto-legge del 24 settembre ha prorogato fino al 31 ottobre le misure straordinarie, già in vigore, per contenere il prezzo dei carburanti.

Resta la riduzione temporanea di 10 centesimi al litro dell’imposta speciale su benzina e gasolio, alla quale si aggiunge il sostegno attraverso la SMaC Card, con 20 centesimi al litro di rimborso. Nonostante anche sul Titano i prezzi siano in crescita, il divario con l’Italia resta significativo e il vantaggio per chi fa rifornimento a San Marino si conferma, oggi forse ancora più evidente proprio alla luce della nuova fiammata dei prezzi oltre confine.







