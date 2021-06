Carisp chiude con oltre 26 milioni di perdite. Vento: “Bilancio ancora appesantito ma nell'ambito di una transizione assolutamente positiva"

26 milioni e 900.000 euro di perdite: Carisp chiude con un deficit pesante, ma l'amministratore delegato Gianfranco Vento, al suo primo anno alla guida dell'istituto, è sereno e parla di “bilancio di transizione”. La recente conversione del 5 ter in titoli irredimibili non ha ancora prodotto effetti così come – spiega – alcuni progetti di portata strategica sull'internazionalizzazione, i cui esiti saranno visibili nell'esercizio in corso. Si evidenzia un contenimento della perdita pari a circa 3 milioni di euro mentre dal punto di vista dell'adeguatezza patrimoniale il bilancio 2020 presenta un coefficiente di solvibilità che si attesta al 14,12% al di sopra dei limiti regolamentari. Fattori che alimentano ottimismo e fiducia nel futuro. “E' un bilancio di transizione - afferma Vento - fra un passato remoto in cui Cassa di Risparmio aveva performance molto positive, un lungo periodo in cui ha sofferto la trasformazione del sistema bancario sammarinese e un presente e futuro prossimo in cui torna in equilibrio economico-patrimoniale e in una situazione distesa di liquidità.







Lo definirei un bilancio ancora appesantito ma nell'ambito di una transizione assolutamente positiva”. Nell'ultimo biennio c'è stato un contenimento del costo del lavoro con una riduzione importante degli organici che ha visto l'istituto passare da circa 150 unità alle meno 100 di oggi. E nonostante le difficoltà della pandemia “il 2021 – assicura l'amministratore delegato - sta andando in utile. "Siamo una banca ben patrimonializzata, in grado di portare avanti il piano industriale grazie al supporto del nostro socio che ci ha aiutato in questo anno non semplice anche convertendo il 5 ter in un titolo irredimibile, consentendo alcuni interventi importanti sul fronte della liquidità. E' un anno iniziato bene. Stiamo inoltre avendo alcune conferme e soddisfazioni per quanto attiene la clientela estera, quindi siamo molto soddisfatti”. Proprio ieri le piccole medie imprese lanciavano l'allarme sulla difficoltà di accesso al sistema creditizio. Carisp assicura il supporto dell'istituto in un contesto di miglioramento del quadro economico generale, che vede crescere la domanda di credito da parte delle PMI sammarinesi. “Carisp non si sottrarrà alla sua mission naturale di supportare le piccole e medie imprese sia attraverso il canale creditizio sia attraverso l'offerta di servizi a maggior valore aggiunto”.