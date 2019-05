Carisp: il 7 giugno la nomina del nuovo Cda

Nella tarda serata di ieri il comunicato di Cassa di Risparmio, sulla giornata che ha visto il Consiglio di Amministrazione nominare nuovo Dg Franco Gallia, che garantisce continuità operativa dell'Istituto, e presentare le dimissioni, condividendo la volontà espressa dai soci Eccellentissima Camera e Fondazione San Marino Cassa di Risparmio. Nelle precedenti assemblee, infatti c'era l'intenzione di procedere ad uno snellimento dell’operatività, alla riduzione dei costi e al rilancio della banca. Ora si attende il 7 giugno, quando nell'assemblea convocata dal Collegio Sindacale sarà nominato il nuovo CdA chiamato ad attuare il Piano Industriale. Carisp precisa che l’organo di gestione amministrativa dimissionario resta comunque in carica in prorogatio fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, come da norme statutarie.