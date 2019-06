Carisp: la nomina del nuovo Cda in Assemblea dei Soci

In Cassa di Risparmio si è svolta l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Cda che passa - come da indiscrezioni della vigilia – da sette a cinque membri. Riconfermati Andrea Rosa e Franco Coccioli, indicati rispettivamente da Civico10 e SSD. Franco Gallia assume il ruolo di amministratore delegato mentre John Mazza viene nominato Presidente in sostituzione di Fabio Zanotti. Anche il quinto membro è stato indicato dalla maggioranza - si tratta di Alfredo Tabarini - in attesa che l'opposizione si esprima sul proprio nome. Su questo fronte le posizioni sono distanti dato che la minoranza chiede a gran voce due rappresentanti in seno al Cda. "Una scelta, quella di procedere con le nomine, spiegano da Adesso.sm, dettata dalla necessità di ricomporre la governance “per rendere immediatamente operativa la banca. Si lavora tutti - dicono - per rilanciare l'istituto".