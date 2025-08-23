Carisp, Presidente Giusti: “In questo momento, la banca è molto solida” Intervenuto al Meeting di Rimini, nella sua veste di Rettore dell’Università degli Studi Link Campus, approfondendo il rapporto tra formazione e lavoro. Non manca il punto sullo stato di salute dell'istituto.

“Investire nello sviluppo, creare lavoro”: il panel in Arena Compagnia delle Opere mette a tema la sfida delle competenze, rispetto al rapido mutamento tecnologico; alla necessità del saper lavorare insieme; alla capacità di reperire e gestire risorse. Dalla riforma del mercato del lavoro alle politiche di sviluppo, dall’innovazione al ruolo delle Università nel dare formazione. “Il dialogo tra Università e territori resta fondamentale – dice Carloalberto Giusti dal palco del Meeting -. Negli ultimi 15-20 anni questa progressione virtuosa c'è stata e dovrà ancora continuare perché, effettivamente, soltanto in questo modo la scelta consapevole dello studente costituirà la possibilità di avere un laureato formato; contemperando non l'eccessiva ricerca del merito scolastico, ma soprattutto la formazione personale”.

Al Meeting in qualità di Rettore dell'Università degli studi Link Campus, Carloalberto Giusti è anche Presidente di Cassa di Risparmio di San Marino. Occasione per un punto sullo stato di salute dell'Istituto.

“Lo stato di salute è molto buono – commenta Giusti -. In questi ultimi 5 anni i progressi della Cassa di Risparmio sono stati davvero notevoli. Sono state irrobustite tutte quelle parti che in passato costituivano delle difficoltà: mi riferisco, per esempio, al 'mondo Delta', piuttosto che a quello dei controlli. In questo momento, la banca è molto solida e riesce ad avere la fiducia dei propri consumatori. La nostra banca è al servizio della popolazione sammarinese e delle sue industrie”.

