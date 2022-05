Caro bollette, associazioni dei consumatori: “Ampliare la platea di chi riceve gli aiuti”

Un confronto “collaborativo” quello tra Segreteria al Lavoro e associazioni dei consumatori. A dirlo sono le stesse organizzazioni che, a Teodoro Lonfernini, hanno chiesto di allargare la platea di chi accede agli aiuti per il caro bollette. Al momento, infatti, il decreto 77 prevede una dilazione delle utenze per le persone in difficoltà. La decurtazione è invece limitata a chi percepisce le misure a sostegno dei nuclei familiari o a chi ha chiesto aiuto alla Caritas.

L'Unione Consumatori Sammarinesi invita a includere anche le persone con la pensione minima e i lavoratori con stipendi sotto una certa soglia. Positivo, sottolinea Ucs, il fatto di avere tolto le indennità di mora ai piani di dilazione dei pagamenti.

Una delle idee, spiega lo Sportello Consumatori, era utilizzare i parametri per l'assegno integrativo familiare. Dall'associazione anche la richiesta di mostrare prima possibile la quantità di energia prodotta a chi ha l'impianto fotovoltaico in casa, così da far decidere all'utente come calibrare il consumo delle altre fonti a disposizione. Poi una riflessione sull'accesso all'acqua garantito.

L'Asdico riconosce la difficoltà nel definire i criteri di aiuto, ma esorta a considerare anche le condizioni intermedie, ad esempio chi ha perso il lavoro e non riesce a ottenere subito un riconoscimento ufficiale di questa condizione. L'associazione chiede poi di fatturare i consumi subito dopo le letture e di rendere le bollette più leggibili.

Nel servizio, l'intervista a Emanuel Santolini (Associazione Sportello Consumatori)