Caro bollette, cittadini in difficoltà: il Governo promette soluzioni a lungo termine Tra rincari insostenibili e misure tampone, si punta su strategie strutturali per un futuro energetico più stabile e sostenibile

A San Marino il caro bollette continua a pesare sulle famiglie e sulle imprese, con rincari che hanno visto raddoppiare i costi rispetto agli scorsi anni, nonostante consumi rimasti pressoché invariati. Lo denunciano i cittadini, esasperati da cifre mai viste prima, e l'Unione Consumatori Sammarinese, che lamentano bollette salate anche per chi ha ridotto al minimo il riscaldamento.

In risposta a questa emergenza, il Governo ha adottato un primo intervento tramite uno sconto sulle forniture energetiche valido dal 1° gennaio al 31 marzo. Una misura concreta, ma che secondo molti non basta a contrastare efficacemente il peso degli aumenti. Dall’UCS emerge la richiesta di interventi più incisivi e di lungo periodo, sottolineando come un tempo il trading energetico da parte dell’AASS generasse entrate importanti capaci di calmierare i prezzi, pratica di cui si auspica una ripresa.

La Segreteria di Stato per il Lavoro, con delega ai rapporti con l’AASS e alla Transizione Ecologica, riconosce la gravità della situazione. “Comprendiamo profondamente le difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando”, afferma il Segretario Alessandro Bevitori, ribadendo che il quadro geopolitico e le dinamiche dei mercati energetici globali hanno contribuito in modo significativo al rincaro delle materie prime.

Bevitori conferma il massimo impegno del Governo nel costruire percorsi strategici che garantiscano approvvigionamenti sicuri e tariffe più stabili. Sono in corso analisi e interlocuzioni a diversi livelli per trovare soluzioni strutturali, puntando anche sulla transizione ecologica come occasione per ridisegnare il futuro energetico del Paese, stimolare lo sviluppo sostenibile e creare nuova occupazione qualificata.

L’obiettivo è chiaro: proteggere la comunità sammarinese dalle turbolenze dei mercati internazionali e garantire una politica energetica sicura e prevedibile. In attesa delle nuove misure annunciate, resta forte l’attesa dei cittadini che, tra incertezze e bollette esorbitanti, chiedono risposte concrete e durature.

