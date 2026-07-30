Caro-carburanti, taglio delle accise prorogato fino al 31 agosto

Nel servizio l'intervista a Marco Gatti, segretario di Stato alle Finanze

Un altro mese di sconti, nella speranza che si allentino le pressioni sui prezzi dei carburanti causate dalle crisi internazionali. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario alle Finanze Marco Gatti, ha deciso di prorogare al 31 agosto le misure di sostegno per abbassare il costo dei pieni in Repubblica: taglio delle accise da 10 centesimi al litro per benzina e gasolio e da 0,05 centesimi al chilogrammo per il GPL. Confermata inoltre la ricarica da 20 centesimi al litro per chi possiede la Smac. “Abbiamo esaminato quelli che sono gli interventi che l'Italia sta proponendo per quanto riguarda il settore carburanti e, stante che il nostro decreto scadeva alla fine di questo mese, abbiamo deciso come congresso di prolungarlo per un ulteriore mese: quindi fino al 31 di agosto rimarranno in vigore le attuali accise. E abbiamo anche riconfermato lo sconto sulla Smac, quindi abbiamo proprio riprorogato il decreto così come era stato promulgato il mese scorso”, annuncia il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti.

Un intervento dalla portata temporale più ampia rispetto a quello varato dal governo italiano, che lunedì con un Consiglio dei Ministri d’emergenza era intervenuto sulle accise abbassandole di 17 centesimi, ma solo per il gasolio e solo fino al 6 agosto. Misura fortemente criticata dalle associazioni dei consumatori perché ritenuta non sufficiente. “L’Italia sta ragionando soltanto dei primi giorni di agosto. Per noi ragionare così nel breve periodo diventa difficile e complesso, quindi abbiamo pensato di arrivare intanto alla fine del mese, poi vedremo quello che sarà l’andamento. Chiaramente dipende tutto molto da fattori esterni, dove anche la stessa Repubblica italiana non può decidere più di tanto”, afferma Gatti.

L’intervento del Congresso era stato fortemente auspicato anche dalle opposizioni: Emanuele Santi di Rete in Commissione Finanze aveva sottolineato che in mancanza di una proroga anche sul Titano il costo del diesel avrebbe superato a breve i 2 euro al litro. Da parte sua, invece, Repubblica Futura chiede al governo di istituire un sistema permanente affinché le ripercussioni delle crisi internazionali sul prezzo del carburante non colpiscano sempre cittadini e imprese.

Nel servizio l'intervista a Marco Gatti, segretario di Stato alle Finanze







