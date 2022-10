RINCARI Caro energia: chiesti aumenti immediati a San Marino Ad annunciarlo il Segretario Lonfernini ospite di "Viceversa", in onda questa sera alle 21.00 su San Marino Rtv

Il Segretario di Stato per i Rapporti con l'AASS, Teodoro Lonfernini ospite di Silvia Pelliccioni a “Viceversa”, annuncia la richiesta di aumenti immediati dell'energia anche a San Marino.

"Alla luce di tutta una serie di situazioni, è chiaro che dobbiamo andare a rimodellare ulteriormente le nostre tariffe" - dice Lonfernini - e questo deve avvenire "immediatamente". L'applicazione anche prima di gennaio. "Mi aspetto dall'audizione che abbiamo richiesto e condiviso con l'autorità garante per l'energia, che l'autorità emetta le nuove indicazioni proposte dall'Azienda di Stato per i Servizi Pubblici nei prossimi giorni".

Al centro della puntata, in onda questa sera alle ore 21.00 su San Marino Rtv, il tema dell'energia, l'inflazione in crescita e l'incertezza per i mesi a venire: LA GRANDE INCOGNITA mentre l'Europa dibatte sul price cap al gas e si attendono gli sviluppi della guerra russo-ucraina; e poi le proteste di piazza in Italia contro bollette stellari; le difficoltà di aziende, operatori economici e consumatori sammarinesi e riminesi.

In studio anche: William Vagnini, Segretario ANIS; Mirco Battazza, Presidente Asdico; Graziano Urbinati, Presidente Federconsumatori Rimini. In collegamento zoom: Vittoria Pinelli, Presidente Comunità San Patrignano. I contributi di Marco Affronte, Presidente della Autorità per l'Energia di San Marino e Rossano Ercolani, Presidente USOT.

