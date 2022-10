RINCARI Caro energia, Ucs: "Agli annunci sui rincari facciano seguito misure di sostegno" Le dichiarazioni fatte ieri sera nel corso della puntata di Viceversa da parte del Segretario Lonfernini hanno generato preoccupazione tra i Sammarinesi

Le dichiarazioni fatte ieri sera nel corso della puntata di Viceversa da parte del Segretario con delega per l’Azienda dei Servizi, AASS, hanno generato preoccupazione tra i Sammarinesi. A scriverlo è l'Unione consumatori sammarinesi. Lonfernini ha parlato di aumenti ulteriori sulle bollette che partiranno nell’immediato. Ucs ricorda come fosse stato lo stesso Lonfernini a rassicurare la cittadinanza che almeno per quest’anno sulle bollette non ci sarebbero stati nuovi ritocchi al rialzo, grazie al contratto di approvvigionamento stipulato da AASS con blocco dei prezzi.

Era forse ingenuo - scrive Ucs - credere che qualcuno potesse essere al riparo dagli aumenti visto quel che c’è in ballo a livello internazionale. È il caso, sottolinea l'associazione dei consumatori, che agli annunci sui rincari facciano seguito misure reali per sostenere chi rischia di non farcela più.

