Caro prezzi e stangata d'autunno, i sindacati venerdì a Palazzo Chigi Federconsumatori: "rincari annui per 3mila euro, serve un intervento subito"

Caro prezzi e stangata autunnale al centro di un vertice che riunirà venerdì a Palazzo Chigi tutte le sigle sindacali. Presieduto dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, all'incontro parteciperà anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi. Un confronto sugli interventi per calmierare gli aumenti e tutelare i redditi. Nei giorni scorsi Federconsumatori ha calcato un aggravio per famiglia in termini annui, di quasi 3mila euro.

Tra gli argomenti la richiesta di ulteriori misure di sostegno dei redditi operando, da un lato, una riforma delle aliquote IVA, delle accise e degli oneri generali di sistema in bolletta, dall’altro, un potenziamento degli interventi per arginare l’emergenza sul piano economico e sociale.

Nel video l'intervento di Graziano Urbinati, Presidente Federconsumatori Rimini

