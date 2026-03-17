Caro vita, Rimini tra le città più care: stangata fino a 500 euro a famiglia

Rimini nella morsa del caro vita. L’inflazione torna a correre e colpisce duramente i bilanci delle famiglie, con un aumento dei prezzi che si traduce in una stangata fino a 500 euro annui per nucleo. Secondo le ultime rilevazioni diffuse dall'Istat sul mese di febbraio, la città romagnola si conferma tra le più care d’Italia.

A pesare sono soprattutto i rincari dei beni di prima necessità, a partire dagli alimentari, insieme ai costi dell’energia e dei servizi legati alla casa. Il risultato è un progressivo indebolimento del potere d’acquisto. Fare la spesa costa sempre di più, mentre bollette e spese quotidiane incidono in maniera crescente sui redditi, in particolare quelli medio-bassi.

L’aumento dei prezzi si riflette anche nei comportamenti dei consumatori. Sempre più famiglie scelgono prodotti in offerta, si rivolgono ai discount o riducono la qualità e la quantità degli acquisti. In alcuni casi si registrano rinunce anche su voci considerate essenziali. Il quadro che emerge è quello di una pressione economica costante, che rischia di avere effetti a lungo termine sui consumi e sull’economia locale.

Rimini, già da mesi ai vertici delle classifiche sull’inflazione, continua a registrare dinamiche più accentuate rispetto alla media nazionale. Le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme e chiedono interventi urgenti per contenere i rincari e sostenere le famiglie. Tra le misure proposte figurano il taglio delle imposte sui beni essenziali e azioni mirate contro il caro energia. Senza correttivi, avvertono, il rischio è quello di un’ulteriore contrazione dei consumi e di un aumento delle difficoltà economiche per un numero sempre maggiore di cittadini.











