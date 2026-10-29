Carovita, a San Marino arrivare a fine mese è sempre più difficile: l'allarme a Viceversa

Arrivare a fine mese è sempre più difficile, risparmiare è diventato un privilegio per pochi. A San Marino il carovita pesa sui bilanci familiari, costringe a tagliare i consumi e mette a rischio anche le spese essenziali. Il tema è stato al centro dell'ultima puntata di Viceversa, la trasmissione condotta da Mauro Torresi, che ha acceso i riflettori su stipendi, costo della spesa e affitti sempre meno sostenibili.

Per l'occasione sono stati pubblicati i dati del sondaggio lanciato da San Marino RTV in questi giorni: il 72% dei partecipanti dichiara di essere in difficoltà economica, almeno in alcuni periodi dell'anno Nel dettaglio, il 30,7% afferma di incontrare difficoltà in determinati periodi dell'anno, convivendo con il timore di non riuscire a sostenere tutte le spese. Il 28% riesce a compensare l'aumento dei prezzi modificando consumi e stile di vita, mentre il 13,3% ammette di non riuscire ad affrontare tutte le spese mensili e di dover chiedere aiuto. Dall'altra parte, il 16% riesce a coprire le uscite, ma deve comunque prestare attenzione al bilancio familiare. Soltanto il 12% dichiara di riuscire anche a mettere da parte dei risparmi.





Indicazioni altrettanto nette arrivano dalla seconda domanda, dedicata alle possibili soluzioni. La maggioranza assoluta dei partecipanti, il 54,7%, chiede alle istituzioni maggiori strumenti di controllo o tetti sui prezzi. Il 17,3% ritiene necessario introdurre ulteriori sussidi e aiuti alle famiglie in difficoltà, mentre il 16% vorrebbe rafforzare strumenti come la SMAC. Il 6,7% indica la possibilità di rivolgersi a negozianti o fornitori di servizi più convenienti e il restante 5,3% punta sulla necessità di far valere i propri diritti rivolgendosi alle istituzioni.





Inflazione in calo, ma il peso del carovita resta

A fotografare la situazione sono anche i dati elaborati dallo Sportello Consumatori sulla base delle rilevazioni dell'Ufficio di Statistica sammarinese e dell'Istat. A gennaio 2026 l'inflazione annua dei generi alimentari a San Marino si attestava al 2,15%, contro il 2,1% italiano. L'inflazione generale era invece al 2,10%, a fronte dell'1% in Italia. A giugno il dato generale sammarinese è sceso all'1,1%, mentre quello italiano è stato indicato in trasmissione al 3%.

Un rallentamento dell'inflazione che non corrisponde però a un ritorno ai prezzi precedenti. Se alcuni beni, come i carburanti, hanno registrato diminuzioni, altri continuano ad aumentare, incidendo sui bilanci familiari.

Nel 2025 la Caritas di San Marino ha aiutato 93 nuclei familiari, per un totale di 224 persone: 60 famiglie residenti in Repubblica, 27 nuclei di profughi ucraini con permesso di soggiorno e sei famiglie del circondario. Numeri che rappresentano soltanto la parte più visibile di un disagio economico spesso nascosto.

Le associazioni dei consumatori: "Gli stipendi purtroppo non stanno crescendo di pari passo"



Sono soprattutto il carrello della spesa e il costo dell'abitazione a destare preoccupazione. Le testimonianze raccolte tra le associazioni dei consumatori e trasmesse nel corso di Viceversa restituiscono il quadro di una pressione economica crescente sulle famiglie, anche su quelle che fino a pochi anni fa riuscivano a sostenere senza particolari difficoltà le spese quotidiane.

"Serve un intervento della politica nel calmierare questa follia - ha detto Emanuele Santolini dell'Associazione Sportello Consumatori - ci vuole una regolamentazione certa. Gli stipendi purtroppo non stanno crescendo di pari passo, quindi rischiamo veramente che una fascia della popolazione finisca in quella che è la soglia di povertà", è l'allarme lanciato da Santolini, che segnala anche un aumento delle richieste di edilizia sociale.

Particolarmente critica la situazione degli affitti a San Marino. "Quello che desta più grave preoccupazione è proprio il carrello della spesa e gli affitti - aggiunge Olga Mattioli, coordinatore dell'Unione Consumatori Sammarinesi. Da un anno all'altro le persone si sono ritrovate a pagare da 400 a 750, quindi è quasi il doppio per la stessa casa".

Un aumento che può assorbire una parte consistente dello stipendio e costringe a rinunce anche su spese legate ai figli. "Questo cosa significa? Significa - aggiunge Mattioli - che anche uno stipendio medio è interamente occupato dalle spese. È chiaro che tutto il superfluo salta, ma saltano, per esempio, anche le gite scolastiche".

La difficoltà, secondo le associazioni, non riguarda soltanto il costo dei beni, ma anche l'accesso alle misure di sostegno economico. I parametri previsti per ottenere agevolazioni e contributi rischiano infatti di non rispecchiare più l'effettivo potere d'acquisto delle famiglie. "Tutto aumenta e l'unica cosa che diminuisce sono i parametri che sono sempre più stringenti per poter entrare paradossalmente nelle misure e negli aiuti", viene sottolineato nelle testimonianze.

Non mancano situazioni di particolare fragilità, con persone che hanno già utilizzato gli strumenti di assistenza disponibili e continuano a non riuscire a coprire le spese. "Anonimamente si fanno aiutare, sono tantissime persone dalla Caritas, per esempio, dalla SUMS e per il pagamento delle bollette noi riceviamo tantissima gente disperata e che ha già ricevuto questo tipo di aiuti e ha fatto le rateizzazioni". Positivo il giudizio sull'introduzione delle tariffe sociali, considerate però non sufficienti a rispondere a tutte le necessità.

L'allarme sull'Osservatorio prezzi: "Non ha le risorse umane e le risorse economiche"



Un altro punto centrale riguarda il monitoraggio dei prezzi a San Marino. Le associazioni hanno richiamato l'attenzione sulla chiusura dell'Osservatorio prezzi e sul trasferimento delle relative competenze all'Autorità di vigilanza, evidenziando il rischio che le funzioni di controllo non possano essere svolte con la necessaria continuità.

"Sostanzialmente l'osservatorio faceva quello che poteva, insomma, fino a poco tempo fa, ma è stato chiuso", ricorda Santolini. Le competenze sono state trasferite per decreto all'Autorità di vigilanza, che però, secondo quanto denunciato, deve già occuparsi di numerose segnalazioni e problematiche legate alla tutela dei consumatori.

"L'autorità di vigilanza, tra gli interventi che deve fare per calmierare comunque e governare quelle lamentele, insomma, le segnalazioni che vengono fatte per le truffe e quant'altro, non ha le risorse umane e le risorse economiche per poi essere puntuali nel fare perfettamente questo lavoro".

Da qui la richiesta di un rafforzamento dell'organismo e di un sistema capace di controllare con regolarità l'andamento dei prezzi al consumo. Le associazioni chiedono inoltre di essere coinvolte direttamente nelle strutture di monitoraggio e sollecitano interventi più incisivi sulla scontistica SMAC, soprattutto per i carburanti e i beni essenziali.

"Il numero di persone che sta facendo fatica ad arrivare alla fine del mese è sempre in aumento", evidenzia Luca Villani presidente ASICO, sottolineando la necessità di aggiornare anche i criteri economici per accedere al reddito minimo familiare, alle tariffe sociali e all'edilizia agevolata.

"Non si può pensare che 20.000 euro oggi di reddito medio familiare possano essere paragonabili a 20.000 euro anche solo di 5 anni fa", è la considerazione che riassume la richiesta di adeguare gli strumenti di welfare alla perdita del potere d'acquisto.

Il confronto politico: SMAC, affitti e sostegni alle famiglie



Dati al centro del confronto in studio tra Sandra Stacchini del PDCS, Gemma Cesarini di Libera, Giovanni Maria Zonzini di Rete e Andrea Menicucci di Repubblica Futura, chiamati a confrontarsi sulle misure già adottate e sulle possibili risposte a un fenomeno che incide non soltanto sui consumi quotidiani, ma anche sulla capacità di risparmio e sulle prospettive delle nuove generazioni.

Zonzini ha riconosciuto che gran parte dell'inflazione sui beni di consumo è importata e non può essere interamente contrastata dal Governo. Ha però chiesto interventi più incisivi, a partire dalla SMAC, con sconti maggiori sui beni essenziali e differenziati in base al reddito familiare. Più critico il giudizio sul mercato immobiliare e sugli effetti delle residenze atipiche.

Zonzini ha anche illustrato una propria elaborazione su 164 annunci immobiliari sammarinesi, dalla quale emergerebbe un prezzo mediano di circa 4.314 euro al metro quadrato, con appartamenti di 50 metri quadrati che arriverebbero a costare oltre 200mila euro.

Sandra Stacchini ha sottolineato gli interventi già realizzati dalla maggioranza, riconoscendo però che "si può fare molto di più e si deve fare di più". Tra le priorità ha indicato maggiori agevolazioni SMAC e una normativa che tuteli i proprietari di immobili, favorendo l'aumento delle abitazioni disponibili in affitto. La consigliera, volontaria Caritas, ha richiamato anche le difficoltà di anziani soli e famiglie monogenitoriali: "Noi tocchiamo con mano tutti i giorni la fragilità sammarinese, devo dire non numerosissima, ma comunque presente".

Per Gemma Cesarini la questione abitativa a San Marino ha ormai assunto caratteristiche strutturali. Ha ricordato l'ampliamento delle agevolazioni sui mutui prima casa e le misure già adottate a sostegno delle famiglie, sottolineando però la necessità di nuovi interventi. Centrale anche il problema della perdita della capacità di risparmio: "Senza risparmi non la compri la casa, cioè è proprio impossibile".

Andrea Menicucci ha invece criticato le priorità dell'azione di Governo, chiedendo di destinare maggiori risorse alla tutela del potere d'acquisto e al diritto all'abitazione, soprattutto per i giovani costretti a cercare casa fuori territorio. "Ci sono tante altre politiche che vengono portate avanti che benché possano essere interessanti, rivoluzionarie, particolari, meravigliose, possono aspettare, possono aspettare. Perché questi temi qua non possono aspettare".

Dal confronto tra maggioranza e opposizione emerge una consapevolezza condivisa: il carovita richiede nuovi interventi. Le distanze restano sulle responsabilità e sulle soluzioni, ma il nodo è soprattutto quello delle risorse e delle priorità politiche. Tra rafforzamento della SMAC, sostegni alle famiglie, controllo dei prezzi ed emergenza abitativa, la sfida sarà trasformare le proposte emerse nel dibattito in misure concrete, capaci di incidere sui bilanci delle famiglie.











