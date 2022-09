NPL Cartolarizzazione: Bcsm avvia le procedure di consultazione pubblica su due bozze di provvedimenti

Cartolarizzazione: Bcsm avvia le procedure di consultazione pubblica su due bozze di provvedimenti.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino avvia la procedura di consultazione pubblica su due bozze di provvedimenti in tema di cartolarizzazione. Provvedimenti – spiegano dall'istituto di Via del Voltone - volti a dare attuazione alla legge in materia e al Decreto sulla “Nuova mission della Banca Nazionale Sammarinese”, per completare il quadro normativo in parallelo alle ulteriori attività di progetto tuttora in corso.

