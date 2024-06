Cartolarizzazione, il Segretario Gatti: "Andamento al di sopra delle attese"

L'intervista a Marco Gatti (Segretario di Stato Finanze e Bilancio)

Piena soddisfazione del Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti per l’andamento dell’operazione di cartolarizzazione e per la riconferma da parte di DBRS Morningstar del rating a lungo termine pari a BBB-.

Al 31 maggio sono stati conseguiti incassi lordi per un importo pari a euro 26.317.016,00. "Secondo le previsioni del Business Plan - spiega Gatti - gli incassi lordi alla prima data erano stimati in circa euro 24.528.272; a fronte dell’attività di servicing e dell’attuazione delle strategie di recupero, si registra pertanto un delta positivo pari a euro 1.788.744,00".

Conseguenza di questi risultati, spiega la Segreteria di Stato, è stata quindi la riconferma da parte di DBRS Ratings GmbH Morningstar del rating dell'emittente a lungo termine in valuta estera e locale di San Marino a BBB-.

La liquidità del governo, aggiunge la Segreteria di Stato, è ora a un livello più confortevole. La qualità del credito del settore bancario è migliorata grazie alla forte riduzione dei prestiti non performanti (NPL), ma si prevede un ulteriore calo che porterà in futuro il rapporto NPL verso la media dell'Unione Europea (UE). Inoltre, l'Accordo di Associazione con l'UE, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno, potrebbe sostenere ulteriormente le prospettive economiche di San Marino riducendo i costi di transazione, aprendo nuove opportunità commerciali nell'UE e attirando investimenti esteri.

