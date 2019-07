Case popolari, ferma al '94 la cifra del tetto massimo per l'assegnazione

Case popolari, la cifra del tetto massimo per l'assegnazione è ferma al '94, su un tetto limite di poco più di 15mila 490 euro “una grave stortura su quell'utenza che ha realmente bisogno di supporto sociale” sottolinea l'UCS, che da aprile chiede alle Segreterie competenti un intervento. E' stato chiesto anche di riesaminare le richieste arrivate prima dell'entrata in vigore di ICEE/ISEE e in base al nuovo tetto che verrà applicato sull'aumento del costo della vita.