Cashless economy: le opportunità della società "senza contanti"

E' un cambio di prospettiva e di abitudini quello che contraddistingue la “Cashless society”, cioè quella platea di cittadini e consumatori che scelgono di pagare con soluzioni alternative al contante. Un tema spesso al centro del dibattito pubblico, tra favorevoli e contrari. Sono sempre più i mezzi che ci consentono di effettuare transazioni senza monete o banconote: dalle ormai tradizionali carte alle applicazioni collegate ai nostri conti correnti, fino alle criptovalute che i più tecnologici possono sfruttare per i propri acquisti.

Temi al centro di un recente evento organizzato da BKN301 in collaborazione con San Marino Outlet Experience e l'Università di San Marino, con esperti a confronto sulle opportunità, nel campo della vendita di prodotti di lusso, offerte da strumenti che per gli addetti ai lavori rappresentano già il nostro presente. Uno dei vantaggi di questi mezzi di pagamento, spiegano gli addetti ai lavori, è proprio quello di offrire nuove possibilità di scelta ai clienti. "In particolare ai turisti - sottolinea Federico Zambelli Hosmer, fondatore di BKN301 - quindi a nuove classi di consumatori in territorio sammarinese".

Cresce il mercato del lusso di cui l'Italia è un grande produttore, spiega Barbara De Magistris, direttrice Generale di San Marino Outlet Experience, grazie a nuove generazioni, clienti asiatici, indiani e americani che tornano in Italia e in Francia. "Bisogna avere tutte le opportunità per pagare", puntualizza.

Nel servizio le interviste a Federico Zambelli Hosmer (fondatore e CBO di BKN301) e Barbara De Magistris (direttrice Generale di San Marino Outlet Experience)