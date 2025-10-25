ULTIMI SVILUPPI Caso Bsm, Gatti: “Nessun provvedimento verso la banca, capisco le apprensioni ma diamo fiducia all'istituto” "Fake news", afferma Gatti, le voci di commissariamento e blocco pagamenti. Sul piano giudiziario indagini per amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio

Il caso della cessione mancata di Banca di San Marino si sposta sul piano giudiziario. In corso gli approfondimenti per i reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. Lo rende noto il Tribunale che in una nota parla di "alcune misure cautelari personali, confermate dal giudice del riesame", insieme a "vari provvedimenti di sequestro”. Massimo riserbo sulla vicenda, vista la fase istruttoria. L'autorità giudiziaria ha ricevuto la notizia di reato dall'Agenzia di informazione finanziaria.

Le istituzioni, dal Governo a Banca Centrale, in queste ore sono intervenute per rassicurare il Paese. “Nessun rischio per Banca di San Marino, il sistema è solido”, sottolinea la presidente di Bcsm, Catia Tomasetti. Nonostante le rassicurazioni, tra i cittadini c'è comunque un certo timore per le sorti della banca.

Interviene il segretario alle Finanze, Marco Gatti, che si rivolge direttamente ai risparmiatori. “Capisco le apprensioni anche dettate da condizioni vissute in passato – dice Gatti - ma non sono quelle le condizioni, né lo sono per Banca di San Marino”. Le indagini, puntualizza con riferimento alla nota del Tribunale, “non investono” la banca, bensì “la cessione di quote che l'Ente Cassa ha trattato con una parte estera”. E questa, sostiene, “è una notizia importante e rassicurante”. Bsm “non è oggetto di alcuna misura” e “non sono neppure in ipotesi” azioni del genere.

Fake news, spiega il segretario alle Finanze, le voci su “commissariamenti e blocco dei pagamenti. Dobbiamo reagire raccogliendo informazioni da fonti ufficiali e autorità”. “Il sistema finanziario si regge sulla fiducia – conclude Gatti -. Diamo fiducia a Banca di San Marino”.

Dalla maggioranza, Alleanza Riformista ricorda quanto il Paese sia migliorato, nel tempo, sul fronte dei meccanismi di controllo. “Oggi abbiamo gli anticorpi”, scrive Ar citando quando detto ieri anche dalla presidente di Bcsm. Partito che parla di un “sistema che funziona, vigila e reagisce con tempestività”.

