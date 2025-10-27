Caso Bsm, parla l'investitore: “Conflitto nell'Ente Cassa, ritireremo gli investimenti a San Marino"

La società interessata all'acquisto di Banca di San Marino rompe il silenzio. Tramite una nota, la San Marino Group - legata all'investitore bulgaro - fornisce la sua versione dei fatti dopo la bocciatura, da parte di Banca Centrale, della domanda di acquisizione della maggioranza dell'istituto di credito.

Il 15 maggio 2025, si legge nel comunicato, la società ha firmato il contratto per ottenere il 51 per cento del capitale sociale di Bsm per 36.730.000 euro: prezzo base di 16.730.000 euro più un successivo aumento di capitale di 20 milioni. Subito dopo, prosegue la San Marino Group, 1.425.000 euro sono stati versati sui conti dell'Ente Cassa di Faetano, principale azionista della banca. E il “resto del prezzo base depositato su un conto in Bsm”.

Dopo la firma dell'accordo e l'avvio della procedura di autorizzazione, sostiene la società, sarebbe “scoppiato un conflitto tra gli azionisti” dell'Ente, su questioni come “l'ottenimento del controllo dell'operazione”, la “restante partecipazione” della fondazione nella banca e “sugli organi direttivi” di entrambe le realtà. Questo, attacca la San Marino Group, “ha portato alla situazione assurda in cui sono state coinvolte autorità pubbliche – si legge - e diverse persone sono state danneggiate”.

“Concordiamo pienamente con la chiusura della procedura di autorizzazione”, scrive l'investitore sul finire della nota. Poi la promessa di ritirare tutti gli attuali investimenti sul Titano. Progetti che, sottolinea San Marino Group, “ammontavano a una somma di gran lunga superiore” a quella destinata alla banca con sede a Faetano.







