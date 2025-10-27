TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:11 Banda sospettata di furti fermata Rimini, fra loro un evaso dai domiciliari: tre denunce un arresto 13:07 Re trionfa in casa: suo il Rally di Como. Il Trofeo Italiano va a Crugnola 12:49 Juventus, esonerato Tudor. Brambilla ad interim per la sfida contro l'Udinese 12:11 Maxi furto in villa a Rimini: bottino da mezzo milione di euro 11:53 San Marino Teatro: inaugurata la nuova rassegna “A doppio filo, intrecci di parole tra palco e vita” 11:50 Danneggiato il mezzo di trasporto per disabili dell'ASSM 11:37 Okaka, gol pesante: il Ravenna vince a Piancastagnaio (0-1) 10:17 Manovra, il ministro Salvini continua ad attaccare le banche 10:06 Dreaming San Marino Song Contest: al via le iscrizioni per i casting 08:28 Acque nere nel Torrente San Marino, i cittadini di Gualdicciolo chiedono interventi e verifiche
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Caso Bsm, parla l'investitore: “Conflitto nell'Ente Cassa, ritireremo gli investimenti a San Marino"

Con una nota, la San Marino Group, società legata all'investitore bulgaro, entra nei dettagli dell'operazione fornendo la sua versione

di Mauro Torresi
27 ott 2025
A sinistra Richard Werner Consigliere CDA San Marino Group, accanto Assen Christov Presidente San Marino Group

La società interessata all'acquisto di Banca di San Marino rompe il silenzio. Tramite una nota, la San Marino Group - legata all'investitore bulgaro - fornisce la sua versione dei fatti dopo la bocciatura, da parte di Banca Centrale, della domanda di acquisizione della maggioranza dell'istituto di credito.

Il 15 maggio 2025, si legge nel comunicato, la società ha firmato il contratto per ottenere il 51 per cento del capitale sociale di Bsm per 36.730.000 euro: prezzo base di 16.730.000 euro più un successivo aumento di capitale di 20 milioni. Subito dopo, prosegue la San Marino Group, 1.425.000 euro sono stati versati sui conti dell'Ente Cassa di Faetano, principale azionista della banca. E il “resto del prezzo base depositato su un conto in Bsm”.

Dopo la firma dell'accordo e l'avvio della procedura di autorizzazione, sostiene la società, sarebbe “scoppiato un conflitto tra gli azionisti dell'Ente, su questioni come “l'ottenimento del controllo dell'operazione”, la “restante partecipazione” della fondazione nella banca e “sugli organi direttivi” di entrambe le realtà. Questo, attacca la San Marino Group, “ha portato alla situazione assurda in cui sono state coinvolte autorità pubbliche – si legge - e diverse persone sono state danneggiate”.

“Concordiamo pienamente con la chiusura della procedura di autorizzazione”, scrive l'investitore sul finire della nota. Poi la promessa di ritirare tutti gli attuali investimenti sul Titano. Progetti che, sottolinea San Marino Group, “ammontavano a una somma di gran lunga superiore” a quella destinata alla banca con sede a Faetano.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia