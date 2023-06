Cassa di Risparmio: utile di esercizio di 1 milione e 356mila euro

La Cassa di Risparmio di San Marino, nel 2022, ha registrato un utile di 1 milione e 356mila euro. Il bilancio di esercizio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci. Il coefficiente di solvibilità della banca interamente controllata dallo Stato si attesta al 16,13%, stabilmente al di sopra del limite regolamentare dell'11%. La raccolta complessiva ammonta a 1 miliardo e 906 milioni di euro: sostanzialmente stabile quella 'diretta', in crescita quella 'indiretta'. Carisp riferisce che gli impieghi sono in netta crescita mentre la copertura dei crediti deteriorati è pari all'86,64% .