20 MARZO 1963 - 20 MARZO 2023 Cassa Edile: da 60 anni baluardo di diritti e tutele a San Marino

"Sono onorato di celebrare i 60 anni della Cassa Edile, che ha garantito diritti e tutele prima inesistenti". Le parole del presidente Pier Marino Sarti, raccontano i 60 anni di storia al servizio del Paese. Questo rappresenta la Cassa Edile, partita con 53 imprese, salite poi a 123 negli anni d'oro, con oltre 900 dipendenti, scesi ora a 318 operai. I protagonisti di allora, con una annotazione nell'agenda del 1963 che Elios Angelini ci mostra fiero, e i protagonisti di oggi, riuniti nella sede di via Piana, in Città, per celebrare una vitalità tenace che trae la sue radici proprio dalle antiche e brulle cave del Monte Titano dove i primi edili diedero forma alla San Marino di oggi, allora senza tutele e diritti, bandiera fieramente sventolata in 60 anni dalla Cassa Edile Sammarinese.



Le interviste a Pier Marino Sarti, presidente Cassa Edile e Marco Beccari, vice presidente 1987-2011

