TERRITORIO Cassa Edile, documento per rilanciare l’edilizia a San Marino Un nuovo modello per il diritto alla casa e lo sviluppo sostenibile

Il settore dell’edilizia a San Marino è al centro di un dibattito fondamentale per coniugare riqualificazione urbana, nuove costruzioni e un razionale consumo del territorio. Un tema prioritario non solo per il rilancio del comparto, ma anche per affrontare l’emergenza abitativa e il crescente costo degli immobili, sia in termini di acquisto che di affitto.

Il documento “Abitare San Marino”, redatto da Cassa Edile in collaborazione con San Marino Fixing, offre una visione complessiva del problema e propone soluzioni concrete per lavoratori, imprese e cittadini. Cassa Edile, da oltre 60 anni attore chiave del settore, ha elaborato un’analisi dettagliata dello stato dell’arte normativo ed economico, confrontando il sistema sammarinese con esperienze europee, in particolare italiane.

Tra le soluzioni suggerite spicca il modello del Social Housing, già sperimentato con successo in altri Paesi, che potrebbe calmierare i prezzi degli immobili per la “fascia grigia” della popolazione: coloro che non rientrano nei parametri dell’edilizia sociale ma che faticano ad accedere al mercato immobiliare.

Il documento sottolinea l’importanza di strumenti urbanistici come un nuovo Piano Regolatore Generale (PRG), che potrebbe incentivare la riqualificazione di edifici obsoleti, la demolizione e ricostruzione in aree mirate, e l’ammodernamento delle infrastrutture.

Particolare attenzione è riservata alla valorizzazione del centro storico per incrementare l’offerta turistica, oltre alla creazione di norme e agevolazioni per favorire investimenti immobiliari e l’accesso all’abitazione per giovani e giovani coppie. Le proposte includono la sostenibilità ambientale, attraverso standard edilizi moderni, e il sostegno allo sviluppo economico del settore.

Cassa Edile intende presentare il documento a forze politiche, economiche e sociali, proponendolo come base di confronto per politiche innovative che integrino il diritto alla casa con una strategia di sviluppo territoriale equilibrata. Un appello anche allo Stato affinché rinnovi il proprio ruolo e fornisca risposte concrete alle esigenze della comunità sammarinese, tracciando un nuovo percorso per il futuro del vivere e abitare nella Repubblica.

