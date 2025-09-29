CdA San Marino Rtv: approvato il piano industriale 2025-27

Approvato, dal Cda della San Marino Rtv, il piano industriale 2025-2027. Piano presentato dal direttore generale, Roberto Sergio, che definisce missione e valori dell'emittente di Stato. Si parte dall'obiettivo di "restituire centralità alla tv pubblica e a tutta la comunità", spiega il presidente Pasquale Valentini.

Si punta quindi sul rapporto con il territorio, ma anche con le realtà italiane e internazionali. Spazio al rinnovamento tecnologico e dei servizi, dal canale unico 550 e le novità già introdotte fino ai nuovi studi e la nuova programmazione dal 6 ottobre. Sullo sfondo, spiega Valentini, il principio della sostenibilità economico-finanziaria. Sul piano del personale, la formazione continua dei dipendenti e l'assunzione di nuovi tramite i bandi pubblicati. Nominate le due commissioni giudicatrici. Un impegno per il futuro di Rtv e della comunità, è stato spiegato durante la riunione.







