Cdls a congresso per "Trasformare San Marino"

Si apre al Palace hotel il 16esimo Congresso della Confederazione Democratica del lavoro con oltre 280 delegati eletti durante le 200 assemblee sui posti di lavoro. Salari post-Covid, riforme, debito pubblico, integrazione con l’Europa, i temi principali: “Sarà un momento di grande democrazia e partecipazione per rafforzare e rilanciare l’azione sindacale e l’identità della Confederazione Democratica. Avanzeremo proposte per una grande stagione di riforme concertate, eque e sostenibili, per l’apertura dei tavoli di rinnovo contrattuale, per difendere e rafforzare il welfare, per superare le disparità di genere e le disuguaglianze sociali che la pandemia ha aggravato”, spiega il segretario uscente Gianluca Montanari.







Alla serata d’apertura partecipano il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini e i Segretari Generali di CSdL e USL. Ospiti stranieri Gianni Rosas, direttore generale Italia-San Marino dell'Organizzazione Internazionale del lavoro, e Giorgio Graziani Segretario Confederale CISL nazionale.