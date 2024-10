Cdls al Governo: “Le grandi riforme chiedono concertazione e dialogo” 17° Congresso CDLS: costruiamo il futuro con concretezza e impegno

In settimana si insedierà il Consiglio Confederale per la nomina del Segretario Generale, mentre la Cdls ne rende nota la composizione, così come scaturita dal voto: 21 membri; Paride Neri, Milena Frulli, Gianluigi Giardinieri, nell'ordine, sono sul podio. Da domani, via ai Congressi di Federazione, a partire da Industria e Commercio, mentre il sindacato tira le somme della recente assise confederale. 330 delegati e delegate hanno dibattuto temi di grande attualità.

Denatalità: per cui serve potenziamento del welfare e contrasto alla precarietà delle condizioni economiche delle giovani coppie, su cui incide l'aumento del costo della vita, della casa, in testa. Strettamente legato è il tema della “Settimana corta”, per conciliare tempi di vita e di lavoro. Pochi figli, ma anche una popolazione che invecchia: sul tavolo sono gli strumenti per favorire l'invecchiamento attivo, il potenziamento dell'assistenza domiciliare e la proposta, inascoltata, per un Fondo a supporto delle famiglie e anziani in comprovate difficoltà. Naturalmente i frontalieri: chiedendo equiparazione dei diritti, permessi per l'assistenza di familiari e figli non autosufficienti, la risoluzione del contenzioso fiscale sulle pensioni. Si guarda all'Intelligenza Artificiale, dicendo sì alla innovazione tecnologica a favore dello sviluppo, ma portando avanti formazione tecnica e umanistica. Ancora, stagione dei contratti e impegno nel cogliere la sfida dell'integrazione UE.

Capitolo ICEE: senza una base informativa affidabile e senza sapere come verrà applicato la CDLS solleva il rischio di attrito tra dipendenti e pensionati e invece le categorie che hanno ampie sacche di evasione. In parallelo, per la riforma IGR la richiesta di potenziare i controlli fiscali. Non ultimo, pensioni: eliminando le distorsioni presenti nella riforma 2022 e riavviando il confronto sul secondo pilastro Fondiss. Ed è proprio al confronto “su basi concrete e condivise” che la CDLS chiama il Governo: “le grandi riforme – dice - non possono essere affrontate senza un percorso di concertazione e dialogo tra le Parti”.

