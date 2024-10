COSTRUTTORI DI FUTURO Cdls apre il 17° Congresso nel segno del futuro il sindacato torna su temi che faranno discutere, dalla settimana corta agli incentivi contro la denatalità

La Confederazione Democratica del Lavoro apre la tre giorni congressuale con il discorso del Segretario Generale uscente. "Costruttori di futuro. 1957-1924 Liberi e Indipendenti", il tema; per un sindacato che guarda la futuro "senza paura", dice Milena Frulli.

Dal palco del Kursaal costruisce, mattone su mattone, la San Marino che vorrebbe, lanciando un chiaro monito ai membri di governo presenti "basta con la decretazione selvaggia - dice -, è necessario il confronto con le parti sociali".

Elenca poi le azioni da mettere in campo, con l'aiuto dei lavoratori: a cominciare da politiche per contrastare la denatalità, la vera emergenza per il sindacato: incentivando lavoro agile e tutele per chi decide di fare un figlio; ampliando il welfare con uno sguardo anche agli anziani, promuovendo interventi verso un invecchiamento attivo.

Sul fronte sanità, il Segretario Generale chiede di ridurre le liste d'attesa e la revisione del prontuario farmaceutico. "Ci sono famiglie che fanno fatica a curarsi, viste le spese".

E poi c'è il 'problema casa', altra emergenza, per la Cdls, che chiede allo stesso tempo maggiori controlli sulle 'residenze atipiche'.

Milena Frulli, davanti ai vertici di Csdl e Cisl, entra poi nel campo delle riforme: dall'Icee all'Iva, spiegando pro e contro di ciascun intervento. Altro tema, la settimana corta, insieme a flessibilità, part time e smart working. In una parola "rebalance" che sintetizza una migliore conciliazione vita-lavoro.

Argomenti che sollevano non poche perplessità nei rappresentanti Anis in platea.

Infine un accenno ai rapporti interni: "Con la Csdl, dice Frulli, abbiamo un rapporto importante che vogliamo rinsaldare. Altro discorso per Usl: siamo stati i primi a tendere la mano - conclude - ma ci siamo sbagliati", prospettando nel futuro un rapporto più formale.

Dalle 9 riprendono i lavori con gli interventi dei delegati e il dibattito.

