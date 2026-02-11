NUOVO PRESIDIO Cdls, apre 'Sportello Insieme' contro la violenza di genere Uno spazio sicuro dove le vittime possono iniziare il loro percorso per denunciare

Uno spazio sicuro dove le vittime di violenza di genere possono superare dubbi e paure e iniziare il loro percorso per denunciare: è questo lo scopo di ‘Sportello Insieme’, il nuovo presidio della CDLS a tutela delle donne, per contrastare abusi e discriminazioni. L’iniziativa, che è già operativa, prevede due finestre di primo ascolto in presenza, ogni martedì e venerdì dalle 14 alle 16, e un numero di telefono dedicato, operativo tutti i giorni negli orari di lavoro, che consente di rispettare al meglio la privacy delle vittime. Allo sportello, i funzionari Jerome Stefanelli e Michela Serra della Cdls e l’infermiera dell’Iss Maria Pia Mosca, specializzata in violenza di genere.

L’idea è quella di fornire un “ponte” attraverso il quale le donne possano essere instradate verso i canali di tutela previsti dall’ordinamento e trovare i percorsi migliori per uscire dalle situazioni di difficoltà.

“L’obiettivo dello sportello è quello di aiutare le persone a mettersi in contatto con la rete. Noi dobbiamo fare questo tramite, far capire quali sono i percorsi più corretti per uscire da una situazione che può essere di disagio o di violenza vera e propria”, afferma Milena Frulli, segretaria generale CDLS. I dati raccolti lo scorso anno dai sindacati, si legge nella relazione del 2025 dell’Authority Pari Opportunità, convergono nel descrivere una componente significativa di violenza e discriminazione di genere nei luoghi di lavoro ma una ridotta attivazione delle procedure formali disponibili.

Una situazione che questo sportello vuole cambiare: “La parola deve prevaricare sulla violenza: vogliamo far capire alle donne che il sindacato c’è, che l’ISS c’è e che verranno supportate in tutti i modi”, spiega Maria Pia Mosca.



