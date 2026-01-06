CDLS: archiviate le Festività, si riparte dal rinnovo dei contratti di lavoro scaduti

Anno nuovo, contratti da rinnovare. La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi mette in agenda le priorità, a partire dal settore Commercio, “per cui – ricorda - non è stato ancora trovato un accordo, ma la trattativa prosegue”.

Poi, Bar Alberghi Ristoranti e Mense, per i quali il tavolo non è ancora stato attivato, ma in agenda ci sono anche i rinnovi dei comparti Edilizia, per cui la Federazione Costruzioni e Servizi intende presentare alle controparti la piattaforma in tempi celeri; e le Banche con le richieste sindacali per un accordo che si svilupperà per i prossimi 5 anni, già inviate ad ABS e ANIS.

Al palo, inoltre, da più di un anno – avverte la CDLS – il contratto dei Dipendenti Pubblici e salariati Pa. “Il tavolo non è ancora partito, ma il Segretario di Stato agli Interni, negli incontri di fine anno, ha speso parole in questo senso” - confida il sindacato. Mentre per i salariati dell'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici, a luglio 2025 c'era già stato un primo confronto fra le parti. E da lì si dovrà ripartire.

In questi primi mesi dell'anno al via anche i referendum per la validità 'erga omnes' del contratto dei Servizi: siglato il pre-accordo con aumenti netti del 4% in 5 anni e il recupero dell'inflazione. Al voto referendario anche le Assicurazioni, che hanno visto nel pre-accordo, aumenti in 5 anni del 3% nel 2025/2026; del 2,70% nel 2027; e 2,50% nel biennio 2028/2029.







