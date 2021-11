Cdls: Canti confermato alla guida della Federazione Costruzioni, Servizi e Banche

“Massima priorità al rinnovo dei contratti”. Nicola Canti commenta così la riconferma alla guida della Federazione Costruzioni e Servizi (FCS-CDLS). La designazione è arrivata nella serata di giovedì 4 novembre durante i lavori del primo Direttivo uscito dall’8° appuntamento congressuale della FCS. “Un appuntamento – ha sottolineato Cesare Tabarrini, presidente dell’assise – che si è contraddistinto sia in termini di partecipazione, che di qualità e quantità di interventi dei delegati”. Il segretario uscente della FCS, è stato confermato in maniera unanime con un lungo applauso: “Un forte segnale di continuità - ha sottolineato Canti - in un contesto che vedrà la Federazione fortemente impegnata per rilanciare i tavoli di rinnovo dei contratti di riferimento, tutti scaduti, anche tenendo conto delle dinamiche inflazionistiche che mettono in pericolo il potere di acquisto dei salari e degli stipendi”.

Nella Segreteria, oltre al Segretario Nicola Canti, Francesca Guiducci (funzionario di Federazione), Domenico Mazza, Gabriel Guidi e di Gianluigi Giardinieri (Segretario Generale aggiunto).

