17° CONGRESSO Cdls: giornata conclusiva con mozione finale e nomina consiglio confederale "Costruttori di Futuro. 1957-2024 Liberi e indipendenti" il tema scelto per questa assise

Si chiude la tre giorni di Congresso per la Confederazione Democratica Sammarinese del Lavoro che getta le basi per la futura azione sindacale. proseguono al Kursaal gli interventi dei delegati che in questi giorni si sono soffermati su equità sociale, Intelligenza artificiale e contrasto alla denatalità, attraverso forme flessibili di lavoro.

In giornata, oltra alla votazione della mozione finale, anche l'elezione del Consiglio Confederale. urne aperte fino in serata per consentire a tutti gli aventi diritto di esprimere e loro preferenze.

