CONFEDERALE CDLS, “Il Governo rifiuta il dialogo sociale”: dito puntato sulla mancanza di risposte Sul tavolo del sindacato i temi economico sociali di più stretta attualità: caro-bollette, rinnovo contratti, riforma FondISS, DES

“La pazienza è finita”, tuona il Confederale CDLS riunito nel pomeriggio, “sulle richieste avanzate dal sindacato grava un silenzio assordante”. Bollette del gas “stellari” insostenibili per le famiglie, l'aumento dell'inflazione, i rinnovi contrattuali fermi, le inefficienze nella sanità; e ancora, la mancata riforma FondISS - "la delega scade il 30 aprile - precisano - quindi il tempo sta scadendo" -, ed una politica dei redditi inesistente. Insomma, un lungo elenco di criticità che per il sindacato non possono aspettare i tempi biblici della politica. Secco il Segretario Generale, Gianluca Montanari nel suo giudizio: “Non si era mai visto sinora, da parte dei vari Governi che si sono succeduti negli anni, - sostiene - un atteggiamento così inaccettabile rispetto alla richiesta di confronto avanzata in maniera unitaria dalle organizzazioni sindacali”. Due le richieste di confronto inoltrate tramite lettere nel giro di un mese, tra febbraio e marzo, all'Esecutivo "ma senza risposta, a questo punto - dice Montanari - il Governo rifiuta il dialogo sociale, è di una gravità assoluta, dimostra mancanza di rispetto verso invece i temi che abbiamo posto che hanno un'alta caratterizzazione sociale ed economica nel Paese".

Sotto la lente sindacale si mantiene il Distretto Economico Speciale: “questa apparente accondiscendenza rispetto alle richieste dell’investitore spagnolo da parte dell’Esecutivo – si chiede il Confederale - dimostra forse che il DES è prioritario rispetto ai problemi di tutti i giorni?” La CDLS promette battaglia affinché il Governo non prosegua con ostinazione su questo progetto che – ricordano - presenta rilevantissime criticità”.

Nel video l'intervista a Gianluca Montanari, Segretario Generale CDLS.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: