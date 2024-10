CDLS: Milena Frulli confermata alla Segreteria Generale Ar: “Congratulazioni al Segretario Milena Frulli per la Riconferma alla Guida della CDLS”

Si è riunito lunedì il nuovo Consiglio Confederale della Confederazione Democratica nominato dal 17° Congresso Confederale. Un organismo che ha visto l’ingresso di nuovi membri, otto in totale, e una maggiore presenza femminile, salita a nove componenti.

Il Consiglio Confederale ha riconfermato, all’unanimità e per acclamazione, Milena Frulli quale Segretario Generale della CDLS; negli interventi dei 21 membri del Confederale emerso l'apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dalla Frulli che, nel suo intervento, ha ribadito la volontà di condivisione e il coinvolgimento della Segreteria Politica in tutte le più rilevanti decisioni della Confederazione.

"Il rinnovo della fiducia nei suoi confronti - si congratula in una nota Alleanza Riformista - rappresenta un riconoscimento del valore del lavoro svolto fino ad oggi e del suo impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori sammarinesi".

Intanto si stanno ultimando anche i Congressi di Federazione: dopo quelli Industria e Pubblico Impiego oggi il 9° Congresso della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi e per ultimo, il 5 Novembre prossimo, il 9° Congresso della Federazione Costruzioni, Servizi e Banche

Il Consiglio Confederale ha poi nominato, sempre all’unanimità, per acclamazione, i membri della Segreteria Politica. Riconfermato Gianluigi Giardinieri quale Segretario Generale Aggiunto, Direttore dell’Organo Ufficiale della CDLS e responsabile della comunicazione, nuova nomina quale Segretario Generale Aggiunto per Paride Neri e riconferma quale Segretario Amministrativo per Mirco Battazza e quale Segretario Confederale per Nicola Canti.

"Come emerso nel corso del 17° Congresso CDLS - ha ribadito la Segretaria generale -, è nostra intenzione privilegiare il solido rapporto prioritario con la CSdL e rafforzare l’azione sindacale unitaria sotto la bandiera della CSU che ha portato in questi decenni grandi conquiste sociali e sindacali ai lavoratori alle lavoratrici, alle pensionate ed ai pensionati e più in generale al Paese”.

