SINDACATO Cdls: Milena Frulli nuovo Segretario Generale, al posto di Montanari. La seconda donna dopo Rita Ghironzi Prende il timone da Gianluca Montanari che lascia per raggiunti limiti di età

32 anni di impegno sindacale, 6 alla guida della Cdls, davanti a un Confederale che lo ha ricordato come dirigente; salutato e abbracciato come amico, non senza momenti di commozione, Gianluca Montanari ricorda percorso e tappe del suo mandato, traguardi raggiunti e le sfide aperte nella missione che sempre ne ha orientato l'agire: “difendere la dignità del lavoro, migliorare le condizioni dei lavoratori”.

“Io ho dato tanto a questo lavoro – dice Gianluca Montanari - così come il sindacato ha dato a me nella mia carriera. Penso di aver fatto una scelta giusta, ponderata in riferimento anche al rinnovamento della Confederazione, che dovrà compiersi nel prossimo Congresso. Però io ho accusato una stanchezza, probabilmente interiore, che mi ha portato a fare questa valutazione. Rimarrò sempre fedele al sindacato. Mi sono sempre ritenuto un soldato sociale e come tale rimarrò, nella vita. Cioè, un sindacalista”.

Il timone passa a Milena Frulli da anni 6 Segretario della Federazione Pubblico Impiego, indirizza così il suo impegno : difendere il principio della confederalità; aumentare il confronto con la cittadinanza perché veda nel sindacato una risorsa; consolidare il rapporto con Csdl e USL, mantenendo però indipendenza; guardare ai nuovi bisogni dei lavoratori, nella conciliazione tra tempi del lavoro e familiare e personale; cogliere le sfide dell'apertura all'Europa – senza dimenticare però il ruolo delle donne, nel lavoro e nel sindacato: “La Cdls – dice Milena Frulli - come primo sindacato a San Marino ha dato il ruolo di Segretario Generale ad una donna, Rita Ghironzi, che ho il pregio di ricordare, 37 anni fa. La CDLS si è dimostrata all'avanguardia, nel dare un ruolo importante in un mondo prevalentemente maschile a una donna. Dopo 37 anni, questo onore tocca a me e io mi sono data come obiettivo quello di continuare a lavorare nel solco di chi mi ha preceduto, perché la storia della Cdls è una storia importante. E la storia ci aiuta anche a costruire il futuro”.

