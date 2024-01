Cdls: Milena Frulli nuovo Segretario generale, la seconda donna dopo Rita Ghironzi

Dopo 32 anni di impegno sindacale e 6 alla guida sulla CDLS, Gianluca Montanari si dimette per raggiunti limiti di età, il timone passa a Milena Frulli, da sette anni segretario della Federazione Pubblico Impiego. Il passaggio di consegne si è svolto questa mattina durante i lavori del Consiglio Confederale. “Sono stati anni intensi e il mio sforzo è stato sempre quello di difendere la dignità del lavoro e migliorare le condizioni dei lavoratori”, ha detto Montanari sottolineando come nell’arco del suo mandato “il percorso di lavoro non sia stato facile, ma comunque produttivo”.

"Dobbiamo seguire con sempre maggiore determinazione i valori che stanno all’origine del movimento sindacale: solidarietà, responsabilità, coesione sociale”. Oltre l’inflazione, la lotta al caro vita e le speculazioni, “le prossime sfide che il sindacato ha davanti a sé si chiamano riforma dell’IGR, firma dell’accordo di associazione europea e riforma di Fondiss, la nostra previdenza complementare” Montanari termina il suo intervento con un invito al gruppo dirigente e a tutti gli iscritti alla CDLS “a stringersi attorno al nuovo segretario generale, nella certezza che insieme continueremo ad affermare i principi di unità e solidarietà che sono imprescindibili punti di riferimento dell’azione sindacale”.

Per il neo segretario Milena Frulli “È un grande onore essere la seconda donna a ricoprire questo ruolo all’interno della CDLS: sono passati 37 anni dalla nomina di Rita Ghironzi come prima donna segretario generale nella storia del sindacato sammarinese. Anche sotto questo aspetto la CDLS è stata all’avanguardia, anticipando di molti anni il tema della parità di genere e valorizzando il ruolo delle donne nel mondo del lavoro”. “Il rapporto con CSdL e USL, va coltivato e consolidato, prestando attenzione al mantenimento della nostra indipendenza, valorizzando le nostre peculiarità e promuovendo costantemente quelli che sono i nostri principi e valori”.