Cdls: Montanari riconfermato Segretario generale

Un lungo applauso ha sottolineato la riconferma a Segretario Generale di Gianluca Montanari. Riconferma arrivata dai 21 membri del nuovo Consiglio Confederale uscito dal 16° congresso. “Il propositivo, appassionato e intenso dibattito che ha contraddistinto il nostro percorso congressuale - commenta il neo-segretario - mi dà forza ed energia per affrontare i non facili impegni che abbiamo davanti”. All’apertura della riunione il Presidente del 16° Congresso Confederale, Marco Tura, ha tracciato una sintesi del percorso congressuale confederale e delle federazioni.







Sottolineato anche l’ingresso nel Consiglio Confederale di 6 nuovi membri, “a dimostrazione concreta del continuo rinnovamento della CDLS”. I lavori del nuovo parlamentino della CDLS hanno seguito un doppio binario: la designazione del nuovo vertice, segretario generale, segretari generali aggiunti e segreteria confederale, e una prima definizione degli impegni programmatici scaturiti dalle giornate congressuali, con al primo posto il rinnovo dei contratti scaduti e la creazione di un nuovo fondo servizi sociali per anziani soli e famiglie in difficoltà.