BOLLETTE CDLS, Montanari: "Serve un piano sul futuro energetico". E rilancia il progetto del termovalorizzatore "Lo sconto sulla tariffa della luce serve a poco"

Torna sul nodo bollette la CDLS inviando una lettera urgente al Governo, in cui si chiede anche l’apertura di un tavolo sul futuro delle politiche energetiche in Repubblica. “Lo sconto sulla tariffa della luce serve a poco - incalza il Segretario Generale Gianluca Montanari - una decisione di corto respiro che, tra l’altro, in base al meccanismo che regola l’applicazione delle tariffe, aiuta le fasce di alto consumo e penalizza chi consuma di meno”. Anche il blocco degli aumenti del gas – secondo la CDLS – è solo un intervento parziale e temporaneo, che non tiene conto dell'attuale instabilità geopolitica ed economica”.

E' quindi intenzione del sindacato sollecitare il Governo ad avere più coraggio e più visione sul futuro energetico sammarinese, “a partire dal sostegno ad un piano capillare, – precisa Montanari - di utilizzo delle energie rinnovabili e, sempre restando nel campo dell’energia elettrica, allo studio di un progetto di termovalorizzatore di ultima generazione che garantirebbe piena autonomia energetica alla Repubblica”.

