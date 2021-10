CDLS: mozione conclusiva approvata all'unanimità, 'Necessità Progetto Paese e ripresa rapporti sindacali'

Si avvia a conclusione il 16esimo congresso della Confederazione Democratica del lavoro. Lavori in mattinata che hanno visto la lettura della mozione conclusiva e la successiva approvazione all'unanimità nella quale il sindacato ribadisce la necessità di rilanciare il rapporto con Banca d' Italia e Governo italiano per rafforzare il sistema bancario in territorio. Resta necessario al più presto arrivare alla sottoscrizione dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea; nel documento conclusivo, la Cdls chiede di aprire una verifica sul rapporto unitario per rendere più efficaci i processi decisionali. Sul fronte interno è urgente arrivare al rinnovo dei contratti, mentre rilancia, in conclusione, la necessità di un "Progetto Paese" che tracci le linee di sviluppo economico dei prossimi anni.