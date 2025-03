EMERGENZA NATALITÀ CDLS: "Necessario un cambio di paradigma nelle politiche per la famiglia, il lavoro e il welfare" Il sindacato sul primo confronto con la Segreteria di Stato competente: "Incluse le nostre proposte. Clima di collaborazione"

Sostegno alla natalità e alla genitorialità: la Segreteria di Stato con delega alla Famiglia avvia il confronto con le parti sociali. Presentata dal Segretario Stefano Canti, la Relazione del Governo sugli incentivi e l'analisi dei dati. Recepite anche le proposte dei sindacati. La CDLS ha ribadito la necessità di un cambio di paradigma nelle politiche per la famiglia, il lavoro e il welfare. Tra le proposte avanzate: la genitorialità paritaria e il contrasto alla “Motherhood Penalty”; l'istituzione del Quoziente familiare e la riforma fiscale per il sostegno alla natalità; un nuovo equilibrio tra lavoro e cura; investire in formazione, innovazione ed AI come strumenti per il futuro.

Apprezzano la modalità di lavoro i due Segretari generali aggiunti CDLS: “È stato un primo incontro caratterizzato da un clima di collaborazione - ha dichiarato Paride Neri - abbiamo ribadito la condivisione di alcuni passaggi fatti anche dalle altre organizzazioni sindacali”. “Non si tratta di apportare semplici correttivi, ma fare una scelta sistemica, per cui ci vuole tempo” - aggiunge Nicola Canti.

