Cdls: parte la maratona delle assemblee in vista del 16° Congresso

Sono i lavoratori del Gruppo ASA di Rovereta ad aprire il ciclo delle 200 assemblee programmate dalla CDLS in vista del 16° Congresso. Una maratona assembleare sui posti di lavoro per discutere le tesi congressuali ed eleggere i 280 delegati che parteciperanno alle assise in agenda l’11-12-13 ottobre prossimi. “Sarà un momento di grande partecipazione e di democrazia per rafforzare e rilanciare l’azione sindacale”, ha sottolineato il segretario CDLS Gianluca Montanari nella lettera ai 6.500 iscritti.







“Trasformare San Marino” è il titolo dell’appuntamento congressuale. “Le idee e le proposte non ci mancano - conclude il segretario Montanari- una parte rilevante del documento congressuale è dedicata al rinnovo dei contratti: parliamo di circa 15 mila lavoratori che devono fare i conti con un blocco normativo e retributivo che sta durando da troppo tempo; così come avanziamo proposte per rafforzare il welfare, superare le disparità di genere e le fragilità dell’occupazione femminile che l’emergenza pandemica ha aggravato”.