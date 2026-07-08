TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:46 Stay baritoned: il groove-jazz in pieno '700 10:21 Night club aperto senza autorizzazioni: chiusura immediata e denuncia per il gestore a Rimini 08:55 Sfruttamento sessuale online di minori, smantellata rete: 7 arresti e 30 indagati 08:00 Trump: 'Deluso dalla Nato, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato'. La premier: 'Rapporti cordiali' 07:56 Rimini, Lino Banfi premiato all'Italian Global Series. Oggi l'omaggio ai 60 anni di Star Trek a Riccione
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Cdls sui lavori usuranti: "Manca disciplina per pensione anticipata"

Il sindacato denuncia: inapplicata la legge del 2022

8 lug 2026
Cdls sui lavori usuranti: "Manca disciplina per pensione anticipata"

Non tutti i lavoratori arrivano alla pensione nelle stesse condizioni: è l’allarme lanciato dalla Cdls sul tema dei lavori usuranti. Il sindacato richiama l’attenzione su attività che, per carichi fisici e stress, compromettono nel tempo salute e qualità della vita. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi della confederazione il concetto di lavoro usurante si è ampliato includendo anche fattori psicologici e organizzativi. A San Marino, nonostante la previsione normativa del 2022, manca ancora una disciplina attuativa per il pensionamento anticipato. La Cdls sottolinea il ritardo e invita a intervenire con misure concrete. Al centro, la necessità di garantire equità previdenziale e sostenibilità del lavoro.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia