Cdls sui lavori usuranti: "Manca disciplina per pensione anticipata"

Non tutti i lavoratori arrivano alla pensione nelle stesse condizioni: è l’allarme lanciato dalla Cdls sul tema dei lavori usuranti. Il sindacato richiama l’attenzione su attività che, per carichi fisici e stress, compromettono nel tempo salute e qualità della vita. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi della confederazione il concetto di lavoro usurante si è ampliato includendo anche fattori psicologici e organizzativi. A San Marino, nonostante la previsione normativa del 2022, manca ancora una disciplina attuativa per il pensionamento anticipato. La Cdls sottolinea il ritardo e invita a intervenire con misure concrete. Al centro, la necessità di garantire equità previdenziale e sostenibilità del lavoro.







