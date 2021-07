Cdls verso il Congresso: scattano 200 assemblee sui posti di lavoro

Scatta il conto alla rovescia verso il 16° Congresso della Confederazione Democratica, Si svolgerà l’11, 12 e 13 Ottobre. Il mese prima parte il ciclo di 200 assemblee per discutere le tesi ed eleggere i delegati. È quanto deciso dal Consiglio Confederale riunito alla Sala del Castello di Domagnano. Ma si è parlato anche del progetto di legge sulle cartolarizzazioni, per alleggerire le banche dalla zavorra degli NPL, e dell’avvio della riforma previdenziale. “Riforma strategica – avverte il parlamentino CDLS – ma che non può avere come unico obiettivo l’equilibrio dei numeri e il pareggio di bilancio”.









Ribadite le critiche sul Decreto sul Lavoro occasionale, con la decisione del Governo di estendere in quasi tutti i settori economici il lavoro usa e getta e di triplicarne le ore per dipendente: “ Di fronte alla sfide post pandemiche dell’innovazione e della riqualificazione, ha detto la Cdls, puntare sui lavoretti precari è un pessimo segnale perché significa dequalificare e frantumare il nostro mercato del lavoro”.