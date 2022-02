Centrale del Latte: Governo dice "no" alla richiesta della Cooperativa sui nuovi soci

Il Governo respinge la richiesta della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese di far subentrare nuovi soci "non allevatori" all'interno della società. "Ho sottoposto una proposta di delibera che va nella direzione di non accogliere l'istanza - spiega il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti - perché sono stati rilevati profili di criticità". A questo punto si potrà emettere un bando, spiega, per individuare un nuovo soggetto, se l'impresa lo richiederà. Il fatto di far entrare nuovi soci non allevatori, prosegue Canti, " va a snaturare l'oggetto principale della Cooperativa".

La società, nei giorni, scorsi aveva lanciato un “sos”, parlando di gravi difficoltà finanziarie e chiedendo all'esecutivo il via libera per mettere in campo un progetto di rilancio. La Segreteria al Territorio aveva risposto spiegando che, negli anni, lo Stato ha fatto tutto quanto nelle sue possibilità per sostenerla e ricordando che la Cooperativa è un organismo privato.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: