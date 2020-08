TERRITORIO Centro Storico: ai negozi è consentito mettere espositori e rulli pubblicitari Dopo i ristoratori l'agevolazione, in via del tutto eccezionale, per le attività del centro, che avevano dovuto mettere all'interno gli espositori con la riqualificazione dell'area

Centro Storico: ai negozi è consentito mettere espositori e rulli pubblicitari.

La decisione è del 23 luglio, in Commissione politiche territoriali, per andare incontro, dopo i ristoranti, anche alle attività commerciali. La delibera, voluta da Segreterie Territorio e Turismo, consente alle attività di collocare gli espositori pubblicitari in centro storico sulle banchine di vani porta e finestra, sugli stipiti e sulle cornici, oppure di installare un rullo espositore esterno per pubblicizzare i prodotti. Disposizione eccezionale e temporanea - si legge in una nota - in deroga al piano particolareggiato e con scadenza 10 gennaio 2021.

"Un segnale di attenzione che avevamo già dato al settore ristorazione, con l'utilizzo del suolo pubblico - spiega il Segretario al Territorio Canti - e che ora allarghiamo al commercio considerato il periodo difficile scaturito dall’epidemia Covid-19".



I locali adibiti ad attività commerciali, infatti, sono dotati di scarsa superficie espositiva ed obbligati al rispetto del distanziamento tra persone per non creare assembramenti.

Non è consentito forare murature, cornici, soglie, davanzali, banchine, pavimentazioni, e neppure mettere i pannelli oltre lo spessore del muro. Così come i rulli esterni non saranno consentiti nelle vie strette dove potrebbero rappresentare un ostacolo al passaggio di mezzi di soccorso.





