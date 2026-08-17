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Certificati medici frontalieri, CSIR: "Bene la procedura online ISS, ma serve la connessione con INPS"

Nei giorni scorsi incontri tra i rappresentanti sindacali ed entrambe le realtà istituzionali

di Mauro Torresi
17 ago 2026
Certificati medici frontalieri, CSIR: "Bene la procedura online ISS, ma serve la connessione con INPS"

Il Consiglio sindacale interregionale torna sui problemi dei frontalieri nella gestione dei certificati medici da inviare alle istituzioni sanitarie. Il CSIR plaude all'attivazione del servizio che, tramite il sito Gov.sm, nella sezione "Istanze on-line", consente al lavoratore di inserire autonomamente i dati e la copia del certificato di malattia, in alternativa alla classica trasmissione via mail all'Istituto per la sicurezza sociale.

Ma questo intervento, spiegano, "non risolve il problema alla radice". Serve, per i sindacati, l'automatismo telematico, con l'interconnessione tra i sistemi ISS e INPS. Nei giorni scorsi, i rappresentanti CSIR si sono incontrati con entrambe le realtà istituzionali che avrebbero confermato la disponibilità a collaborare per risolvere la questione.




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