CESENA Cesena, sfide choc alla stazione: attraversano i binari mentre è in arrivo l'alta velocità Ragazzi ripresi da un video amatore. Ora scattano le indagini per l'identificazione

Video choc pubblicato dal Corriere di Romagna edizione di Cesena di ragazzi che si sfidano ad attraversare i binari mentre è in arrivo un treno dell'alta velocità. Le “sfide” per vedere chi per ultimo passa dal primo al secondo binario, vincendo la gara, avvengono alla stazione di Cesena. I video che sono finiti in rete non sono stati girati dai protagonisti, ma da una persona che ha assistito alla scena.

Nel video si vedono alcuni ragazzi uscire dalla zona dei bagni pubblici pochi secondi prima del passaggio del convoglio. Un altro appostato dall’altra parte della stazione, nell’area più vicina alle scale del sottopasso. Tutti hanno preso la corsa dal primo binario saltando tra le rotaie e la massicciata in direzione della banchina del secondo binario, aspettando il più vicino possibile ci fosse il treno che era in transito, e quindi marciante a velocità sostenutissima. Un treno che non fermava a Cesena. Il capo macchina alla vista di chi attraversava, ha azionato a lungo il segnale acustico. Mentre la sfida tra i 4 giovani non aveva alcun margine d’errore.

Per le sfide con la morte contro il Frecciarossa ora scatteranno indagini, per cercare di identificare gli autori.

