SISTEMA BANCARIO Cessione BSM più vicina. Barducci ai critici: "Venite voi a decidere" L'Assemblea dei soci di Ente Cassa Faetano approva nuovo statuto e aggiorna su trattativa con l'investitore. BCSM disponibile a valutare l'operazione prima del voto assembleare definitivo. Lo sfogo del Presidente contro i "professori senza cattedra"

Via libera dell'assemblea dei soci dell'Ente Cassa di Faetano al nuovo Statuto, l'ultimo tassello del percorso che trasforma l'ente da fondazione bancaria a fondazione ordinaria, in linea con la normativa vigente. Il presidente Sergio Barducci rassicura i soci sull'autocertificazione richiesta dalla nuova disciplina: "Solo un adempimento formale, senza conseguenze", precisa, smentendo i timori di possibili responsabilità personali. Ma il cuore dell'assemblea è l'aggiornamento sulla trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza di Banca di San Marino a Héra Partecipazioni One, individuata al termine della procedura competitiva avviata nel novembre 2025 con il supporto degli advisor Prometeia e dello studio legale BNM.

Nelle ultime settimane sono stati compiuti significativi passi avanti che hanno avvicinato le controparti, anche se restano da sciogliere gli ultimi nodi cruciali, coperti dal massimo riserbo, prima di arrivare alla definizione dell'intesa. Con una novità procedurale di rilievo: Banca Centrale si è detta disponibile a valutare e autorizzare l'operazione in via preventiva, prima che il testo torni in Assemblea per l'approvazione definitiva dei soci, prevista presumibilmente entro l'autunno.

Dietro i passi avanti della trattativa, però, c'è il ritratto di un Consiglio Direttivo che si sente solo e sotto assedio. Il Presidente Sergio Barducci pronuncia un discorso durissimo contro quelli che definisce i "professori senza cattedra" che da mesi pontificano su social e giornali sul destino della banca. "Ognuno ha la sua ricetta risolutiva – dice - ma nessuno di questi signori sa come stiano davvero le cose" – , rivendicando il lavoro svolto in questi mesi.

"Non siamo noi che vogliamo vendere, o svendere la banca", ricorda, sottolineando come il mandato a cercare un partner risalga a una decisione dell'assemblea del 2019 e come gli eventi degli ultimi anni abbiano profondamente indebolito l'istituto, dalle vicende giudiziarie all'emorragia di depositi. Barducci ricorda che il Consiglio Direttivo lavora da dieci mesi a titolo gratuito per salvaguardare il futuro della banca e dell'Ente Cassa.

A chi sostiene di avere soluzioni migliori, l'invito è netto: "Vengano qui e si prendano la responsabilità di decidere". Altrimenti, conclude, "smettano di sputare sentenze". Un messaggio che conferma la volontà di proseguire nell'obiettivo: mettere in sicurezza la banca senza compromettere il futuro dell'Ente Cassa.

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