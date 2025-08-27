BANCHE Cessione maggioranza Bsm, l'investitore si difende: "Sulla stampa imprecisioni e illazioni" La società spiega che l'istituto tedesco Varengold Bank, con cui ha un collegamento, non ha ricevuto sanzioni. "Pretestuoso - scrive - il riferimento a gruppi terroristici"

La San Marino Group si difende. La società, intenzionata ad acquisire la quota di maggioranza di Banca di San Marino, tramite una nota sottoscritta dal presidente Assen Christov, allontana i dubbi su presunte sanzioni ricevute da una banca tedesca ad essa collegata. “Imprecisioni ed illazioni” quelle pubblicate dai media, secondo l'impresa. La San Marino Group scrive infatti di avere, come azionista, la società bulgara Starcom Holding che, a sua volta, è connessa alla tedesca Varengold Bank.

L'istituto di credito, si legge nel comunicato, “non ha ad oggi ricevuto alcuna sanzione, né contestazioni ufficiali da parte delle competenti autorità tedesche”. Nella nota vengono citate passate transazioni, a fini umanitari, per beni da inviare nell'Iran terremotato. “Pretestuoso” il riferimento a “gruppi terroristici” riportato da una testata, sottolinea la San Marino Group che parla, invece, di operazioni totalmente lecite.

L'impresa rilancia dichiarando di “credere fortemente” nel progetto di acquisizione della maggioranza di Banca di San Marino, guardando alle prospettive di sviluppo. L'eventuale parere positivo di Bcsm è atteso, in base a quanto emerso, per fine settembre. La società spiega di aver presentato un “dettagliato business plan” e di aver mostrato la “massima collaborazione” con l'Autorità di Vigilanza.

Nel frattempo, il dibattito all'interno dell'Ente Cassa di Faetano è tutt'altro che chiuso: di recente il consigliere di Libera e socio dell'Ente, Giuseppe Morganti, ha chiesto che sia l'assemblea dei soci e non il CdA a decidere sulla vendita e a riflettere sul rischio di snaturare il ruolo di istituto del territorio. Dichiarazioni definite “allarmistiche” dall'Ente il quale ha sottolineato come Assen Christov sia a capo di una holding da 2,3 miliardi.

