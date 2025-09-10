QUERELLE Cessione quote BSM, il Presidente Ente Cassa Faetano: "Troppe illazioni senza fondamento" Marco Beccari rilancia il ruolo dell'Assemblea di Soci. "CdA dell'Ente Cassa allibito per la superficialità e la virulenza nel gettare ombre, generare sospetti e gettare discredito su tutti e tutto”

Cessione quote BSM, il Presidente Ente Cassa Faetano: "Troppe illazioni senza fondamento".

“Troppe voci incontrollate, troppe illazioni e congetture e troppi soggetti che si spingono ad emettere giudizi critici e accuse destituite da ogni fondamento. A chi giova agitare le acque?” Netto il Presidente dell'Ente Cassa di Faetano, Marco Beccari, unitamente al Cda, nel biasimo verso le polemiche sollevate sulle sorti della Banca di San Marino. Senza tanti giri di parole, Beccari punta il dito su “chi ricorre a organi di stampa e altre forme di divulgazione di un pensiero fazioso, chi prova ad infiammare il clima e a sollevare deleteri polveroni”, che “non solo sbaglia nei modi – scandisce - ma continua a creare grave e irresponsabile nocumento”.

Il Presidente ECF rimette al centro il ruolo dell'Assemblea dei Soci e la sua sovranità, quando si richiamano le “sorti di BSM e le ipotesi di cessione di una quota del pacchetto azionario”: “solo l’Assemblea – sottolinea - rappresenta il luogo dove discutere e confrontarsi per il bene della Banca e della stessa Fondazione”. "Il CdA dell’Ente – continua Beccari - , più volte oggetto di critiche e suggestioni che travalicano i confini della corretta e civile dialettica, è allibito per la superficialità e la virulenza con la quale vari esponenti e perfino soci della Fondazione si prodighino a gettare ombre, generare sospetti e gettare discredito su tutti e tutto”.

Difende, poi, l'operato degli Amministratori pro tempore della Fondazione che – ricorda - sulla vicenda, aperta già dal 2019, "si sono mossi sempre nel solco della trasparenza e della assoluta correttezza, mantenendo un filo diretto con Banca Centrale e gli organismi di Controllo e Vigilanza e informando puntualmente i Soci dell’Ente”.

Assemblea dei Soci che tornerà a riunirsi il 27 settembre: nell'occasione – tiene a ribadire Beccari - "saranno ulteriormente rimarcati tutti i passaggi che hanno segnato questi anni di confronto sul tema e i Soci potranno pronunciarsi in piena libertà come è sempre accaduto. Tutto il resto – tuona infine -, il clamore artatamente creato per condizionare le scelte, è solo una caduta di stile e una mancanza di rispetto nei confronti dell’Assemblea. Azioni – conclude - che non giovano per nulla all’immagine e alla reputazione della Banca che si afferma, invece, di voler tutelare”.

