Cgil Rimini ai delegati Csdl, le ragioni del sì ai referendum Assemblea dei delegati della Csdl, estesa alla cittadinanza, ospiti i vertici della Cgil Rimini per spiegare i 4 referendum italiani sul lavoro.

“La Cgil ha fatto iniziative informative in tutti i territori di confine – spiega il motivo dell'incontro il Segretario generale della Csdl, Enzo Merlini - per quanto riguarda San Marino, ci sembrava naturale che fossero nostri ospiti, in presenza dei Quadri sindacali, anche per far conoscere quali sono le differenti normative sulle specifiche materie e, oltretutto, perché noi i contenuti di questi referendum li condividiamo”.

Quattro quesiti sul lavoro che la Csdl sposa e porta alla cittadinanza, ai residenti italiani a San Marino chiamati al voto, ribadendone gli obiettivi: più diritti, più stabilità, più sicurezza e salute. Promossi dalla Cgil - è la prima volta che la più grande organizzazione sindacale italiana ricorre alla consultazione referendaria - ci sono i dirigenti Cgil Rimini per spiegarne i contenuti.

“Chiedono ai cittadini - spiega Francesca Lilla Parco, Segretaria Generale CGIL Rimini - se vogliono, sì o no, che ci sia la reintegra in caso di licenziamento illegittimo; se ritengono che il committente in caso di appalto e subappalto sia responsabile in caso di salute e sicurezza; chiedono, e quindi ti chiedono un sì o un no, per introdurre causali nei contratti a tempo determinato e fare in modo che ci sia il tempo determinato solo se davvero c'è un motivo. E poi l'ultimo quesito, nelle imprese sotto i 15 dipendenti, se, in caso di licenziamento illegittimo, la misura dell'indennità sia maggiorata e decisa dal giudice. Ecco, questi sono quesiti semplici, parlano al mondo del lavoro, a un mondo del lavoro che è sempre ed eccessivamente troppo precario, nel Paese, ma anche nella provincia riminese”.

Nel video, le interviste a Enzo Merlini, Segretario generale Csdl e a Francesca Lilla Parco, Segretaria Generale CGIL Rimini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: